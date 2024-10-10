Авдеев Николай Васильевич
Место рождениясело Мурино
Дата рождения14.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958
село Мурино
Призыв на военную службу
?.11.1977
Кузьмоловский
Бракосочетание
Около ?.11.1977
Развод апрель 1980
Бракосочетание
26.09.1980
Рождение ребёнка
26.03.1981
Дочь: Авдеева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна
поселок Кузьмоловский
Рождение ребёнка
20.12.1983
Мать ребёнка: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна
посёлок Кузьмоловский
Развод
19.10.1996
Жена: не указана