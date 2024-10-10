Авдеев Николай Васильевич 14.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдеев Николай Васильевич

Место рождения

село Мурино

Дата рождения

14.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958

Отец: Авдеев Василий Семенович

Мать: Авдеева Лагутина Валентина Никитична

село Мурино
Призыв на военную службу
?.11.1977
Кузьмоловский
Бракосочетание
Около ?.11.1977

Жена: Авдеева Маник Марина Вячеславовна

Развод апрель 1980
Бракосочетание
26.09.1980

Жена: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1981

Дочь: Авдеева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна

поселок Кузьмоловский
Рождение ребёнка
20.12.1983

Сын: Авдеев Никита Николаевич

Мать ребёнка: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна

посёлок Кузьмоловский
Развод
19.10.1996

Жена: не указана

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