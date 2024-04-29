Бондаренко Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1932
Сын: Бондаренко Александр Ильич
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна/Нюся Ильинична
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ильинична
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович
Смерть
1972