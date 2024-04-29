Бондаренко Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1932

Сын: Бондаренко Александр Ильич

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна/Нюся Ильинична

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ильинична

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Андрей Ильич

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Иван Ильич

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Николай Ильич

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Максим Ильич

Отец ребёнка: Бондаренко Илья Иванович

Смерть
1972
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