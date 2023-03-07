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Сторожевский Антон Андреевич

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.01.1800 ст.

Дата смерти

06.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1800 ст.

Отец: Сторожевский Андрей Фёдорович

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Сторожевский Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Сторожевский Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Сторожевский Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Сторожевская Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.04.1876 ст.
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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