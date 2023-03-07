Сторожевский Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1800 ст.
Дата смерти06.04.1876 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1800 ст.
Отец: Сторожевский Андрей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Сторожевский Иван Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Сторожевский Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Сторожевский Андрей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Сторожевская Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.04.1876 ст.