Уткин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1832
Сын: Уткин Федор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно