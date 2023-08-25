Белявский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1969

Дочь: Севостьянова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Козлова Александра Иосифовна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.10.1970

Сын: Белявский Атанолий Владимирович

Мать ребёнка: Козлова Александра Иосифовна

Развод
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Иосифовна

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