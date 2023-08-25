Белявский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1969
Дочь: Севостьянова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Козлова Александра Иосифовна
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.10.1970
Сын: Белявский Атанолий Владимирович
Мать ребёнка: Козлова Александра Иосифовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно