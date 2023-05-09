Бережной Виталий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережной Виталий Алексеевич

Бережной Виталий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1986

Отец: Бережной Алексей Николаевич

Мать: Бережная Фатеева Раиса Васильевна