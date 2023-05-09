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Бережной Виталий Алексеевич
Бережной Виталий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1986
Пол
Мужской
Отец
Бережной Алексей Николаевич
1948 г.р.
Мать
Бережная Фатеева Раиса Васильевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1986
Отец:
Бережной Алексей Николаевич
Мать:
Бережная Фатеева Раиса Васильевна
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