Ступина Таисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1922
Дата смерти15.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2006