Ступина Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Таисия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1922

Дата смерти

15.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: Ступин Николай Аркадьевич

Мать: Ступина (Кушникова) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2006

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