Новицкая Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Марина Станиславовна

Отец ребёнка: Новицкий Станислав Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Новицкий Станислав Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Станислав Антонович

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