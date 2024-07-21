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Стерхов Алексей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Воинское звание красноармеец Воинская часть 364 стрелковая дивизия
Захоронение (военное)
1942
Великое Село, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 364 стрелковая дивизия Воинская часть 364 стрелковая дивизия Дата выбытия 27.03.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Ленинградск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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