Стерхов Алексей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание красноармеец Воинская часть 364 стрелковая дивизия
Захоронение (военное)
1942
Великое Село, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 364 стрелковая дивизия Воинская часть 364 стрелковая дивизия Дата выбытия 27.03.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Ленинградск... Показать все
Смерть
Неизвестно