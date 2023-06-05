Михайлова (Осипова) Валентина Николаевна
Место рожденияп.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
29.12.1983
Дочь: Гущенкова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1984
Дочь: Михайлова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно