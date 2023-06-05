Михайлова (Осипова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Осипова) Валентина Николаевна

Место рождения

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Осипов Николай Сергеевич

Мать: Осипова Евдокия Владимировна

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
29.12.1983

Дочь: Гущенкова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1984

Дочь: Михайлова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Александрович