Гриценко Ефросинья Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Ефросинья Леонтиевна

Гриценко Ефросинья Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гриценко Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гриценко Петр Симеонович

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Семен Игнатьевич

Смерть
Неизвестно