Утяшов Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1939
Дата смерти01.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утяшова Татьяна Константиновна
Смерть
01.02.2013
Похороны
Неизвестно
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)