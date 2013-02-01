Утяшов Анатолий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утяшов Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1939

Дата смерти

01.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утяшова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утяшова Татьяна Константиновна

Смерть
01.02.2013
Похороны
Неизвестно
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)