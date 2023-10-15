Зубарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Иван

Зубарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зубарев Василий

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close