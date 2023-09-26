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Юрьев Николай Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Юрьев Евстрат Алифанович

Мать: Юрьева Параскева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1857
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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