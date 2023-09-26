Юрьев Николай Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Юрьев Евстрат Алифанович
Мать: Юрьева Параскева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1857