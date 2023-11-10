Миронова (Романова) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1908
Дата смерти21.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908
Отец: Романов Михаил
Мать: Романова ?
Рождение ребёнка
27.04.1931
Сын: Миронов Евгений Борисович
Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1937
Дочь: Миронова Нелли Борисовна
Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1939
Сын: Миронов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1988
Кольчугино