Миронова (Романова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Романова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Кривдино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.08.1908

Дата смерти

21.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908

Отец: Романов Михаил

Мать: Романова ?

Кривдино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.04.1931

Сын: Миронов Евгений Борисович

Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.10.1937

Дочь: Миронова Нелли Борисовна

Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.08.1939

Сын: Миронов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Миронов Борис Андреевич

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Борис Андреевич

Смерть
21.01.1988
Кольчугино
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