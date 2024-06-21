Худин Евгений Валерьевич 10.03.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худин Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1974

Отец: Худин Валерий

Мать: Худина (Белова) Полина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1993

Сын: Худин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1998

Дочь: Щетинина (Худина) Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

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