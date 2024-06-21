Худин Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1974
Отец: Худин Валерий
Рождение ребёнка
24.11.1993
Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1998
Дочь: Щетинина (Худина) Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худина (Копнина) Наталья Николаевна
Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область