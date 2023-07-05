Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Петр Романович

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фома Петрович

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Андреевна

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Косьма Петрович

Мать ребёнка: Софья Мартиновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Мартиновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно