Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Петр Романович
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фома Петрович
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Андреевна
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Косьма Петрович
Мать ребёнка: Софья Мартиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Мартиновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно