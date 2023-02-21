Киселева Неонилла Нелида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти31.01.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1850
Рождение ребёнка
20.03.1852
Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1853
Рождение ребёнка
28.05.1855
Рождение ребёнка
10.05.1857
Рождение ребёнка
01.09.1861
Рождение ребёнка
14.06.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1911
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Ульяновки крестьянская вдова Неонилла Григорьева Киселева, 95 лет (на самом деле 86)