Киселева Неонилла Нелида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Неонилла Нелида Григорьевна

Киселева Неонилла Нелида Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

31.01.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Рождение ребёнка
20.03.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.05.1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.05.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.09.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.06.1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Егор Георгий Кондратьевич

Смерть
31.01.1911
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Ульяновки крестьянская вдова Неонилла Григорьева Киселева, 95 лет (на самом деле 86)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close