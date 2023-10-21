Глебов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2002
Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна
Рождение ребёнка
30.07.2013
Дочь: Глебова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна
Рождение ребёнка
30.07.2013
Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глебова Мария Василевна