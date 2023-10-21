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Глебов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2002

Сын: Глебов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна

Рождение ребёнка
30.07.2013

Дочь: Глебова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна

Рождение ребёнка
30.07.2013

Сын: Глебов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Василевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Мария Василевна

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