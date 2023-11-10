Корабельников Трофим Павлович
Место рождения
Дата рождения15.09.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.09.1845 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.64об-65 Лист 64об. Первая запись за сентябрь. Счет м.п. п/п № 20.
Рождение ребёнка
16.05.1884 ст.
Дочь: Корабельникова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Филипповна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.152.Л.185об-186 Счет родившихся ж.п. 20
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно