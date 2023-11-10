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Корабельников Трофим Павлович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.09.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1845 ст.

Отец: Корабельников Павел Кириллович

Мать: Корабельникова Анна Ефимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.64об-65 Лист 64об. Первая запись за сентябрь. Счет м.п. п/п № 20.
Рождение ребёнка
16.05.1884 ст.

Дочь: Корабельникова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Филипповна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.152.Л.185об-186 Счет родившихся ж.п. 20
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
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