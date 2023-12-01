Боборыка Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
в Кирзе с 1917 с Виленской потом в Орловской
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Боборыка Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно