Боборыка Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыка Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Боборыка Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1917 с Виленской потом в Орловской
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Боборыка Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Боборыка Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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