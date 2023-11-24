Шевцов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцов Сергей

Шевцов Сергей

Место рождения

Tashkent, Uzbekistan

Дата рождения

06.05.1975

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1975

Отец: Шевцов Виктор

Мать: Шевцова Наталья

Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
13.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевцова Наталья

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close