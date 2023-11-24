Шевцов Сергей
Место рожденияTashkent, Uzbekistan
Дата рождения06.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1975
Отец: Шевцов Виктор
Мать: Шевцова Наталья
Tashkent, Uzbekistan
Рождение ребёнка
13.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевцова Наталья
Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Наталья
Место жительства
Неизвестно