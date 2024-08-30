Алешина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Алешина) Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Алешина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алешин Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Алешина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович