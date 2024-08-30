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Алешина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Алешина) Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Алешина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алешин Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Алешин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Алешина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Алешин Василий Иванович

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