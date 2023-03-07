Сакович Николай Емельянович
Место рождения
Дата рождения1904 ст.
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1935
Дочь: Ядловская Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Сакович Елизавета Антоновна
Смерть
?.08.1943
07.1941 Ефимовский РВК, Ленинградская обл., Ефимовский р-н Номер донесения 87145 Тип донесения Донесения послевоенного периода Дата донесения 23.10.1946 Название источника информации ефимовский РВК ... Показать все