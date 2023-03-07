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Сакович Николай Емельянович

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Место рождения

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.09.1935

Дочь: Ядловская Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Сакович Елизавета Антоновна

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
?.08.1943
07.1941 Ефимовский РВК, Ленинградская обл., Ефимовский р-н Номер донесения 87145 Тип донесения Донесения послевоенного периода Дата донесения 23.10.1946 Название источника информации ефимовский РВК ... Показать все
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