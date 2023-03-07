Беляев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Александр Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.04.1875

Дата смерти

21.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1875
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906
Кавказский военный округ
Место жительства
С 1911
Казанский военный округ
Место жительства
С 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область
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