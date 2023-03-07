Беляев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1875
Дата смерти21.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875
Место жительства
С 1904
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906
Кавказский военный округ
Место жительства
С 1911
Казанский военный округ
Место жительства
С 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.1937
Дрожжино, Ленинский муниципальный район, Московская область