Демин Адриан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Адриан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

После 19.02.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1896 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Демин Николай Адрианович

Мать ребёнка: Демина Анастасия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1913

Сын: Демин Алексей Адрианович

Мать ребёнка: Демина Анастасия Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Анастасия Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.02.1913
нет отметки о смерти
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