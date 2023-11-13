Демин Адриан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиПосле 19.02.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1911
Мать ребёнка: Демина Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
19.02.1913
Мать ребёнка: Демина Анастасия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.02.1913
нет отметки о смерти