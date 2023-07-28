Шеломова МАТРЕНА ПРОХОРОВНА
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Шеломов Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Полинария Максимовна
Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья Максимовна
Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Калистрат Максимович
Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно