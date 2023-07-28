Шеломова МАТРЕНА ПРОХОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова МАТРЕНА ПРОХОРОВНА

Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Шеломов Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Полинария Максимовна

Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья Максимовна

Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Калистрат Максимович

Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
Неизвестно