Тихонова Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Тихонова Параскева Тихоновна
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тихонова Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихонова Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно