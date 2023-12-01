Тихонова Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Тихонова Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Тихонов Яков Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тихонова Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тихонова Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Михайлович

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Тихон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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