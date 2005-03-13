Трутаев Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутаев Михаил Анатольевич

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Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

13.02.1963

Дата смерти

13.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963

Отец: Трутаев Анатолий

Мать: Трутаева Надежда Ивановна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
30.05.1980

Дочь: Зирнит Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
13.03.2005
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
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