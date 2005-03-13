Трутаев Михаил Анатольевич
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения13.02.1963
Дата смерти13.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963
Отец: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
30.05.1980
Дочь: Зирнит Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
13.03.2005
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия