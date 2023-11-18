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Попов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Попова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Смотрова Попова Зифа Павловна

Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.01.1940

Дочь: Лихачева Попова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Попова Нелля Павловна

Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна

Смерть
1942
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