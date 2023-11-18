Попов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Попова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Смотрова Попова Зифа Павловна
Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.01.1940
Дочь: Лихачева Попова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Попова Нелля Павловна
Мать ребёнка: Попова Сычева Агафья Дмитриевна
Смерть
1942