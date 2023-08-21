Порватова Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1916
Сын: Порватов Александр Максимович
Отец ребёнка: Порватов Максим Макарович
Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно