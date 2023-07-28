Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Беляков) Иустинья Ильинична
(Беляков) Иустинья Ильинична
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Темряс
, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Беляков Илья Исаакович
Мать
Белякова Феодосия Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Беляков Илья Исаакович
Мать:
Белякова Феодосия Никифоровна
Темряс
, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь