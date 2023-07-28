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(Беляков) Иустинья Ильинична

Место рождения

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Беляков Илья Исаакович

Мать: Белякова Феодосия Никифоровна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно