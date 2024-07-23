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Меньшенин Аполлос Павлович

Место рождения

д. Великий Двор, Павловская

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Меньшенин Павел

Мать: Меньшенина Екатерина Емельяновна

д. Великий Двор, Павловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшенина Параскева Васильевна

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1902

Сын: Меньшенина Василий Аполлосович

Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Непогодьева Надежда Аполлосовна

Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Аполлосовна

Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1908

Сын: Меньшенин Александр Аполлосович

Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1912

Сын: Меньшенин Анатолий Аполлосович

Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна

д. Великий Двор, Павловская

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