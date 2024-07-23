Меньшенин Аполлос Павлович
Место рожденияд. Великий Двор, Павловская
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1878
Отец: Меньшенин Павел
д. Великий Двор, Павловская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1902
Сын: Меньшенина Василий Аполлосович
Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Непогодьева Надежда Аполлосовна
Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Аполлосовна
Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меньшенин Александр Аполлосович
Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1912
Сын: Меньшенин Анатолий Аполлосович
Мать ребёнка: Меньшенина Параскева Васильевна
д. Великий Двор, Павловская