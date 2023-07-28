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Халитов Рашит Мясутович
Халитов Рашит Мясутович
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Место рождения
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
18.08.1971
Пол
Мужской
Отец
Халитов Мясут Айнетдинович
1943 г.р.
Мать
Халитова Гульжиган Мохтаровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971
Отец:
Халитов Мясут Айнетдинович
Мать:
Халитова Гульжиган Мохтаровна
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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