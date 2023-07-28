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Халитов Рашит Мясутович

Место рождения

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1971

Отец: Халитов Мясут Айнетдинович

Мать: Халитова Гульжиган Мохтаровна

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область