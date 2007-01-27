Наумова (Дементьева) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1924
Дата смерти27.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1924
Отец: Дементьев Матвей
Мать: Дементьева Марфа
Рождение ребёнка
08.10.1949
Дочь: Куркина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
03.02.1951
Дочь: Проскурякова Галина Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
25.12.1953
Дочь: Иванова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
16.12.1956
Дочь: Чупина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
14.01.1959
Дочь: Ившина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович
Смерть
27.01.2007