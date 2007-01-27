Наумова (Дементьева) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Дементьева) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1924

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1924

Отец: Дементьев Матвей

Мать: Дементьева Марфа

Рождение ребёнка
08.10.1949

Дочь: Куркина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
03.02.1951

Дочь: Проскурякова Галина Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
25.12.1953

Дочь: Иванова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
16.12.1956

Дочь: Чупина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
14.01.1959

Дочь: Ившина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Викторович

Смерть
27.01.2007
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