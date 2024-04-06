Чернова (Цыганкова) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
ОГАОО-173-16-1030
Бракосочетание
17.10.1897 ст.
ОГАОО-173-16-1030 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.
Сын: Чернов Константин Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич
ОГАОО-173-16-1122
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Чернова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич
ОГАОО-173-16-1645
Рождение ребёнка
14.08.1914
Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно