Чернова (Цыганкова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Цыганкова) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Девятаевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятаевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ОГАОО-173-16-1030
Бракосочетание
17.10.1897 ст.

Муж: Чернов Иван Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1030 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.

Сын: Чернов Константин Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1122
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Чернова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1645
Рождение ребёнка
14.08.1914

Сын: Чернов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Яковлевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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