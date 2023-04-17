Ложечкина (Ховрина) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложечкина (Ховрина) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.?

Отец: Ховрин Владимир Леонидович

Мать: Ховрина Ирина Владимировна