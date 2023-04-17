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Ложечкина (Ховрина) Екатерина Владимировна
Ложечкина (Ховрина) Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.?
Пол
Женский
Отец
Ховрин Владимир Леонидович
Мать
Ховрина (Богданова) Ирина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.?
Отец:
Ховрин Владимир Леонидович
Мать:
Ховрина Ирина Владимировна
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