Антип Левкиев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Авксентий Антипов
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иван Антипов
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Параскева Антипова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ксения Антипова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Антипова
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Филипп Антипов
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1790
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Смерть
Неизвестно