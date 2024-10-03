Антип Левкиев 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антип Левкиев

Место рождения

Ольховец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1777 г.р.
1780 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Левкий

Мать: не указана

Ольховец, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федорова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Авксентий Антипов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иван Антипов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Параскева Антипова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ксения Антипова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Антипова

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Филипп Антипов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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