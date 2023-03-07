Катаев Петр Афанасьев
Место рождениядер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1654
Дата смертиМежду 1697 и 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1654
Отец: Катаев Афонасий (Офонка) Тимофеев
Мать: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Катаев Оска Петров
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Катаев Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Катаев Кузьма (Козьма) Петров
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1697
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1697 и 1706
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя