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Катаев Петр Афанасьев

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Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

Между 1697 и 1706

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Катаев Афонасий (Офонка) Тимофеев

Мать: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Катаев Оска Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Катаев Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Катаев Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Катаев Кузьма (Козьма) Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1697

Сын: Катаев Иван (мл) Петров

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1697 и 1706
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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