Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1928

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928

Отец: Никита

Мать: Анна