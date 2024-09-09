Дарья Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1802
Восприемниками на их свадьбе были: племянник Евдоким Истомин и Андрей Глотов. Ниже представлена запись из метрической книги об их свадьбе.
Рождение ребёнка
30.12.1805
Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1808
Сын: Истомин Сафрон Самсонович
Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
1810 или 1814
Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович
Смерть
Неизвестно