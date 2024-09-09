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Дарья Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Истомин Самсон Михайлович

Восприемниками на их свадьбе были: племянник Евдоким Истомин и Андрей Глотов. Ниже представлена запись из метрической книги об их свадьбе.
Рождение ребёнка
30.12.1805

Сын: Истомин Зот Самсонович

Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.05.1808

Сын: Истомин Сафрон Самсонович

Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810 или 1814

Сын: Истомин Ермил Самсонович

Отец ребёнка: Истомин Самсон Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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