Артемий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: Петр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Кузьма Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Яков Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Семен Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Маркеллов Маркелл Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Параскева Артемьевна
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Иван Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Афанасий Артемьевич
Мать ребёнка: Федосия Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834