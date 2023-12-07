Артемий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий Петрович

Артемий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1822 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: Петр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Кузьма Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Яков Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Семен Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Маркеллов Маркелл Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Параскева Артемьевна

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Афанасий Артемьевич

Мать ребёнка: Федосия Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close