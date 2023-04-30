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Гайсенова Ольга Михайловна
Гайсенова Ольга Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1961
Пол
Женский
Отец
Мелкозеров Михаил Иванович
1941 г.р.
Мать
Мелкозерова (Тренихина) Вера Лукинична
1939 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961
Отец:
Мелкозеров Михаил Иванович
Мать:
Мелкозерова Вера Лукинична
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