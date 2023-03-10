Гавриков Прокопий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.1916
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прокофьева
Мать ребёнка: Марья Платонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Прокофьева
Мать ребёнка: Марья Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Платонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Гаврикова Варвара Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1916
87 лет