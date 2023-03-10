Гавриков Прокопий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Прокопий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Новиков Никита Иванов

Мать: Марья Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Прокофьева

Мать ребёнка: Марья Платонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Прокофьева

Мать ребёнка: Марья Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Платонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Гаврикова Варвара Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Варвара Николаева

Смерть
25.02.1916
87 лет
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