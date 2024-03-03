Константинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Отец
Мать: Константинов Мать
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бородулина Александра
Мать ребёнка: Константинов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинова Семен
Мать ребёнка: Константинов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Константинов Евдокия
Смерть
Неизвестно