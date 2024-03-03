Константинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Отец

Мать: Константинов Мать

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бородулина Александра

Мать ребёнка: Константинов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинова Семен

Мать ребёнка: Константинов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинова Константин

Мать ребёнка: Константинов Евдокия

Смерть
Неизвестно
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