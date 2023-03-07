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Оглоблин Аввакум Потапов

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

20.04.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Оглоблин Симеон Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Оглоблин Михаил Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Оглоблина Ирина Аввакумовна

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1868 ст.

Сын: Оглоблин Афанасий Аввакумович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна Григорьевна

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Анна Григорьевна

Смерть
20.04.1868 ст.
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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