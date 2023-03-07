Оглоблин Аввакум Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти20.04.1868 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Оглоблин Симеон Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Оглоблин Михаил Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Оглоблина Ирина Аввакумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1868 ст.
Сын: Оглоблин Афанасий Аввакумович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1868 ст.