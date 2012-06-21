Пацианская Вмктория Вачеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацианская Вмктория Вачеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2012

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2012

Отец: Пацианский Вячеслав Валерьевич

Мать: не указана

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