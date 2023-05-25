Рудзько Тит Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудзько Павел
Мать: Х Х
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Жена Тита
Бозок, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Жена Тита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудзько Наум Титович
Мать ребёнка: Жена Тита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Тита
Смерть
Неизвестно