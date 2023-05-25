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Рудзько Тит Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудзько Павел

Мать: Х Х

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рудзько Самуил Титович

Мать ребёнка: Жена Тита

Бозок, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рудзько Владимир Титович

Мать ребёнка: Жена Тита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудзько Наум Титович

Мать ребёнка: Жена Тита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Тита

Смерть
Неизвестно