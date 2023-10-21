Парфёнова (Верещагина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Верещагина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Талиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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