Парфёнова (Верещагина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Талиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно