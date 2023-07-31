Рынкевич Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРынкевич Григорий Иванович

Рынкевич Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рынкевич Иван Ильич

Мать: Рынкевич Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашко Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Рынкевич Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Рынкевич Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боженкова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Рынкевич Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынкевич Евгения

Смерть
Неизвестно