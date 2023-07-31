Рынкевич Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашко Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Рынкевич Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рынкевич Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Рынкевич Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженкова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Рынкевич Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рынкевич Евгения
Смерть
Неизвестно